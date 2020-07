Giordano: “Inter, si salva il risultato. Eriksen? Curioso non giochi! Conte…”

L’Inter ha vinto contro il Torino salendo al secondo posto in classifica insieme alla Lazio. Bruno Giordano – ospite negli studi di “90° Notte Gol”, in onda su “Rai 2” – commenta la prestazione double face dei nerazzurri e l’ennesima esclusione di Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

POCO CONVINCENTI – L’Inter contro il Torino ha conquistato i 3 punti con una prestazione a due facce. Bruno Giordano non sembra molto convinto né dai nerazzurri né dell’esclusione di Christian Eriksen: «Se l’Inter di Antonio Conte è guarita? La reazione nel secondo tempo c’è stata, ha trovato il primo e secondo gol attraverso schemi da calci piazzati, quindi significa che è una cosa che Conte prova tantissimo. Questa sera però c’è di buono il risultato, ma nel primo tempo l’Inter non mi ha convinto. Sono 3 punti importanti sotto il profilo morale. Eriksen è straordinario, uno dei primi cinque centrocampisti d’Europa. Che non giochi in questo centrocampo dell’Inter lo trovo curioso. Chiaramente Conte ne sa di più ma vedere un centrocampista così importante giocare 3 o 6 minuti fa effetto».