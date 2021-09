Milenkovic: «Inter molto forte. Daremo tutto, portiamo qualcosa a casa»

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Fiorentina-Inter, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A.

COME AFFRONTARE L’INTER – Milenkovic analizza così la sfida contro l’Inter: «Giochiamo contro una grande squadra, Campione d’Italia, giocano a memoria, giocano bene. Sono molto pericolosi in attacco e forti anche in fase difensiva. Dovremo mettere tutto. Abbiamo preparato questa partita, proveremo a dare tutto e poi vedremo se riusciremo a fare risultato. Lautaro Martinez e Dzeko? Sono tutti e due molto forti, l’Inter è rimasta forte in attacco quindi oggi massima concentrazione su tutto quello che succederà. Affrontiamo questa partita con serenità dopo gli ultimi risultati positivi. Giochiamo davanti ai nostri tifosi e proveremo a fare tutto quello che sappiamo. Alla fine vedremo se riusciremo a portare qualcosa a casa».