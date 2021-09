Italiano: «Fiorentina, dobbiamo divertirci! Vlahovic si toglierà soddisfazioni»

Italiano prima di Fiorentina-Inter, valevole per la quinta giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato della sfida di questa sera citando anche il suo attaccante, Dusan Vlahovic.

DIVERTIRSI – Italiano prima di Fiorentina-Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «La base del nostro sport è divertirsi, sono contento che Vlahovic abbia detto così. Dobbiamo cercare di stare sempre attenti. Lui in campo dà sempre il massimo così come in allenamento, si toglierà delle grandi soddisfazioni. Questa settimana tre partite ogni tre giorni sono pesanti, il primo infrasettimanale è dura per recuperare. Le rotazioni erano prevedibili. Nastasic? Ora è in condizione, è giusto dare una chance anche a lui».