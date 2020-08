Mata: “Inter-Getafe appuntamento storico. Avremo delle occasioni”

In vista di Inter-Getafe di domani sera valevole per gli ottavi di finale di Europa League, in conferenza stampa – insieme al tecnico Bordalas (vedi articolo) – ha parlato anche l’attaccante del club spagnolo Jaime Mata.

APPUNTAMENTO STORICO – Manca sempre meno a Inter-Getafe, sfida valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Un appuntamento storico per il club spagnolo, come ha sottolineato in conferenza stampa l’attaccante Jaime Mata: «Credo che sia una partita che non ha bisogno di particolare presentazione. La nostra motivazione è alle stelle. Affronteremo la gara con entusiasmo e voglia di fare, speriamo di dare una buona immagine di noi. Lotteremo per passare il turno, sperando che la sfida sia combattuta ed equilibrata. In una partita unica bisogna ridurre al minimo gli errori, perché possono pregiudicare di molto l’andamento dell’incontro. Bisognerà sfruttare le occasioni, perché sono convinto che ci capiteranno. È vero che non abbiamo finito il campionato nel modo in cui avremmo voluto, però siamo tornati ad allenarci con ritrovata mentalità ed entusiasmo. Non vediamo l’ora che arrivi domani. Per un club come il Getafe si tratta di un appuntamento storico».