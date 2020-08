Ranocchia carica la squadra per Inter-Getafe: il suo messaggio

Andrea Ranocchia è pronto e suona la carica per Inter-Getafe di Europa League. Il difensore nerazzurro ha pubblicato, infatti, sul suo profilo “Instagram” ufficiale una foto dello stadio in cui domani si giocherà la partita degli ottavi di finale.

CARICA – Una foto, ma niente parole. Questo il messaggio social lanciato da Andrea Ranocchia per sottolineare la carica e l’importanza di Inter-Getafe, sfida in programma domani sera e valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League. Difficilmente il giocatore sarà in campo, ma una delle sue caratteristiche è proprio quella di essere un uomo spogliatoio, sempre pronto per sostenere e caricare i compagni di squadra. Proprio come in questo importante momento della stagione.