FOTO – Candreva, voglia ed entusiasmo in vista di Inter-Getafe

Antonio Candreva, esterno nerazzurro, ha pubblicato sui suoi canali social le foto dell’allenamento alla Veltins-Arena in vista di Inter-Getafe, sfida valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League.

APPUNTAMENTO IMPORTANTE – Antonio Candreva mostra tutto il suo entusiasmo in vista di Inter-Getafe. L’esterno nerazzurro ha infatti pubblicato sui suoi canali social ufficiali le foto dell’allenamento di oggi alla Veltins-Arena, dove domani andrà in scena la sfida degli ottavi di finale di Europa League. Tre icone che mostrano i muscoli, a simboleggiare la forza e la voglia non solo del giocatore, ma di tutta la squadra di regalare finalmente un trofeo ai tifosi nerazzurri dopo nove anni di digiuno. Un trofeo che possa simboleggiare il definitivo salto di qualità in vista del futuro.