FOTO – Inter-Getafe, nerazzurri in campo: pronti per l’Europa League

Manca sempre meno al ritorno dell’Europa League e, di conseguenza, al calcio d’inizio di Inter-Getafe. I nerazzurri sono scesi in campo questa sera per allenarsi in preparazione della sfida, come dimostrato dalle foto pubblicate dai profili social ufficiale della società.

PREPARAZIONE – Prosegue il lavoro in vista di Inter-Getafe, sfida in programma domani e valevole per gli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri sono scesi in campo questa sera per l’allenamento pre-gara, tra sorrisi e serenità. Tutti pronti quindi per una gara davvero importante, primo ostacolo per arrivare al trofeo europeo che garantirebbe anche la prima fascia nei sorteggi per la prossima Champions League. Di seguito la fotogallery pubblicata dai canali ufficiali della società.