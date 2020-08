Bordalas: “Getafe piccolo rivale per l’Inter! Abbiamo possibilità di vincere”

Bordalas è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Getafe, sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico del club spagnolo fa leva sul prestigio di giocare una sfida europea contro un club storico come quello nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da marca.com

DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE – José Bordalas parla in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Getafe: «Le parole di Antonio Conte sulla partita “sporca”? Non le ho sentite e non devo dire nulla. Immagino che intendesse dire che sarà una partita ad alta intensità. L’Inter non dovrebbe essere molto preoccupata per il Getafe perché è un piccolo rivale. Molte persone hanno lavorato a lungo per sfide come questa, un club storico come l’Inter che combatte per lo Scudetto e in Champions. Sicuramente domani saremo ad un buon livello e andremo a fare una grande partita. Qualunque cosa accada la squadra darà una buona immagine e abbiamo le nostre possibilità di vincere. È una sfida difficile ma il calcio ha aspetti incredibili».

RISPETTO – Bordalas dimostra poi di avere grandissimo rispetto per l’Inter: «Il presidente dice che possiamo vincere l’Europa League se eliminiamo l’Inter? Rispetto il mio presidente, ma non possiamo pensare di vincere l’Europa League senza prima affrontare l’Inter, che ci sorpassa sotto tutti gli aspetti: economicamente e in potenziale. Questo è il calcio. Loro sono motivati ​​e ogni calciatore desidera giocare partite del genere, una sfida che l’intero pianeta vedrà. Non c’è motivazione migliore che farlo su questo palcoscenico e con un rivale come l’Inter».

