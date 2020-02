Marcelinho: “Il Ludogorets si prepari per il ritorno. Una possibilità”

Marcelinho è stato intervistato in zona mista dopo Ludogorets-Inter 0-2. Il centrocampista brasiliano, naturalizzato bulgaro, ha commentato la prestazione della sua squadra e le prospettive in vista del ritorno di giovedì prossimo (vedi articolo).

RAMMARICO DEGLI AVVERSARI – Così Marcelinho dopo Ludogorets-Inter 0-2: «Penso che il risultato non sia giusto. Non hanno creato tanto, hanno grandi qualità ma non hanno premuto tanto per impensierire il nostro portiere. Noi però siamo stati poco attenti quando hanno segnato il primo gol. Il risultato è pesante, è un passivo che non ci aspettavamo. Dobbiamo prepararci bene per il ritorno e fare una buona partita, abbiamo una buona possibilità. Siamo bravi in contropiede, se vogliamo avere una possibilità dobbiamo essere bravi lì. L’Inter è una grande squadra, dobbiamo stare attenti. A volte non siamo stati compatti ed è così che l’Inter ha segnato».

Fonte: Gong.bg