Lukaku: “Inter migliore opzione per me, voglio vincere! Io uomo squadra”

Lukaku ha parlato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Inter-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 4-1 (QUI il report). Di seguito le dichiarazioni del numero 9, autore di una doppietta

MIGLIOR OPZIONE – Romelu Lukaku parla così al termine di Inter–Cagliari: «Oggi abbiamo giocato bene, anche il possesso palla è stato buono e abbiamo fatto bene in difesa. Sono molto contento per il risultato, ora bisogna concentrarsi sulla prossima partita di campionato perché il campionato è importante. Il mio ottimo inserimento? Grazie ai miei compagni. Fin dal primo giorno mi aiutano tanto, il mister e il suo staff e anche i tifosi. Per me l’Inter era la miglior opzione perché qui posso crescere e aiutare la società a realizzare le sue ambizioni. Sono molto contento».

UOMO SQUADRA – Lukaku parla poi del feeling con i tifosi e del suo modo di fare calcio: «Il feeling con i tifosi? Ogni partita ho dato tutto per la squadra, questo è il mio modo di giocare a calcio. Vedo che ai tifosi piace, io penso alla squadra ed a far gol. Io sono uomo squadra, non penso solo a me ma alla squadra. Per me è importante vincere, io sono qui per aiutare e crescere. Spero di vincere qualcosa. Scudetto? Non voglio parlare dello Scudetto, ma solo di questa partita e della prossima a Lecce».