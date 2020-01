Pagelle Inter-Cagliari: Lukaku da manicomio. Borja Valero extra, Barella +2

Pagelle Inter-Cagliari: ottima prestazione per gli uomini di Conte che superano i sardi con il punteggio di 4-1. Romelu Lukaku protagonista con tante giocate e una grande doppietta. Nota di merito per Borja Valero e non solo per il gol. Nicolò Barella supremo per corsa e assist

HANDANOVIC 6: Viene chiamato in causa raramente. Non può nulla in occasione del gol di Oliva. Bene l’impostazione con i piedi: grande personalità e sicurezza.

GODIN 6,5: Aumenta i giri del motore con il passare dei minuti. Bene nei duelli uomo contro uomo, qualche difficoltà in impostazione.

RANOCCHIA 7: E’ attento praticamente per tutta la partita. Belli i duelli aerei contro Cerri; un po’ in ritardo in occasione del gol avversario, ma chiude la partita con un bel gol.

SKRINIAR 6,5: Anche in Coppa Italia, non cala la sua grinta e l’intensità del suo gioco. Raramente si passa dalle sue parti.

LAZARO 6,5: E’ diligente sulla fascia destra, senza troppi acuti ma con pochi errori. E’ frenato nell’uno contro uno, ma perde pochi palloni.

BARELLA 7,5: La sua corsa e la lettura nelle marcature a tratti è impressionante. Sforna due grandi assist che mettono in discesa la partita dell’Inter.

BROZOVIC 7: Prima parte di gara da grandissimo centrocampista. Imposta, recupera palloni e corre da matti. Regge i ritmi alti di Conte.

– SENSI 6,5: Gestisce la sfera con le consuete accelerazioni di grande qualità.

BORJA VALERO 7,5: La qualità non sorprende, ma la corsa e i ritmi tenuti si. Segna un gol con un grande inserimento, ma fa bene anche la fase difensiva. Una risorsa inaspettata.

DIMARCO 7: Altra nota positiva di questa serata. Ha tempismo, fisicità e una buona qualità che gli permette di fare una bella figura in Coppa Italia.

– BIRAGHI 7: Entra in partita attento e concentrato, concedendo poco in fase difensiva. Ottimo assist per Ranocchia.

LUKAKU 8: Ormai stanno per terminare gli aggettivi per il belga. E’ l’incubo della difesa del Cagliari. Incontenibile a tratti, ormai segna in tutti i modi e raramente lascia scampo.

SANCHEZ 7: Innanzitutto, bentornato! La sua presenza in attacco innalza il livello del gioco e la qualità totale della prestazione. Sfiora il gol e regala un paio di numeri di altissima scuola.

– ESPOSITO 7: Non mancano i movimenti, la corsa e soprattutto la grinta. Nel finale dimostra tutte le sue potenzialità tecniche.

CONTE 7,5: Cambiano gli interpreti, ma il gioco resta di alto livello, raggiungendo picchi di spettacolarità elevata. Tante note positive, soprattutto da chi ha giocato meno.

CAGLIARI (4-3-2-1): 90 Olsen 5; 24 Faragò 5, 40 Walukiewicz 4,5, 19 Pisacane 5, 22 Lykogiannis 5; 18 Nandez 4,5 (Birsa 6), 17 Oliva 5, 21 Ionita 5 (Joao Pedro 6); 29 Castro 4,5 (Rog 5), 4 Nainggolan 5,5; 9 Cerri 5. All. Maran 5.