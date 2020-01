Statistiche Inter-Cagliari: 52%, ma spettacolo Conte! Dominio totale: 13-6

Condividi questo articolo

Statistiche Inter-Cagliari: ottima prestazione dei nerazzurri che portano a casa il passaggio del turno. La mano di Antonio Conte sul gioco è evidente anche stasera (vedi le pagelle della partita), nonostante un possesso palla equilibrato. Il dominio della Beneamata persiste per lunghi tratti dell’incontro: 4-1 finale

STATISTICHE INTER-CAGLIARI – Possesso palla dell’Inter con il 52%, ma il gioco di Conte è stato accerchiante e dominante. Un primo tempo a senso unico ha dato la cifra del livello nerazzurro: corsa instancabile, marcature preventive perfette e un gioco veloce e organizzatissimo. Non occorre far girare la palla troppo a lungo per creare spazi, ma muoversi a tempo, innescando la trequarti al momento giusto.

TANTE OCCASIONI – Il gioco riesce e l’Inter mette in crisi il Cagliari, sia con azioni studiate che nelle palle da fermo. Sono 13 i tiri totali della Beneamata di cui addirittura 10 in porta, solo 6 le conclusioni degli ospiti. Nelle statistiche Inter-Cagliari da sottolineare anche i calci d’angolo: 5-2, arma segreta stasera per la squadra di Conte.