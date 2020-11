LIVE – Conte e Vidal in conferenza stampa prima di Real Madrid-Inter

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte e Vidal saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Real Madrid-Inter. L’allenatore e il centrocampista cileno risponderanno alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, LIVE a partire dalle ore 19.15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

19.00 Fra qualche minuto avrà inizio la conferenza stampa di Conte e Vidal, alla vigilia di Real Madrid-Inter. Per i blancos hanno già parlato Zidane e Varane nel corso del primo pomeriggio (vedi articolo). Da ricordare che, come noto, purtroppo Lukaku non sarà disponibile domani, non avendo recuperato dall’infortunio subito calciando la punizione finita sulla traversa contro lo Shakhtar Donetsk. Fra i convocati c’è invece Sanchez.