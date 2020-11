Real Madrid-Inter: Conte ha un unico dubbio, c’è un favorito – Sky

Antonio Conte Inter

Real Madrid-Inter di domani si annuncia già decisiva per i destini Champions di entrambe le squadre. Nerazzurri privi di Lukaku, ma torna a disposizione Sanchez che si gioca il posto da titolare in attacco con Perisic

Domani sera si giocherà Real Madrid-Inter, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions. Le due compagini, considerate favorite assolute per il passaggio del turno al momento del sorteggio dei gironi, si ritrovano invece a giocarsi quello che ha tutti i crismi di uno scontro già decisivo per non salutare anzitempo la massima competizione europea. Secondo “Sky Sport” Antonio Conte ha un unico vero dubbio su chi dovrà prendere il posto in attacco dell’infortunato Lukaku. E’ tornato a disposizione Sanchez, ma il cileno ha solo un allenamento svolto con il gruppo, per cui il favorito dovrebbe essere ancora Ivan Perisic.