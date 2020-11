L’Inter ritrova Skriniar: le possibilità per la sfida contro il Real Madrid – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Domani contro il Real Madrid l’Inter ritrova anche Milan Skriniar finalmente guarito dal Covid. Il difensore slovacco svolgerà gli ultimi test e dovrebbe almeno sedersi in panchina

Domani in casa Inter, in occasione della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ci sarà il gradito ritorno di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è finalmente tornato a disposizione dopo 23 giorni di positività al Covid. Svolgerà gli ultimi test per ottenere l’idoneità sportiva e sarà finalmente a totale disposizione di Antonio Conte. Secondo “Sky Sport”, vista la lunga assenza, è improbabile un suo impiego da titolare ma dovrebbe essere presente almeno in panchina e soprattutto tornerà a pieno regime per le prossime sfide che attendono i nerazzurri.