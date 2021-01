Lautaro Martinez: Â«Rinnovo con l’Inter? Ho fiducia. Devo crescere!Â»

Lautaro Martinez: «Rinnovo con l’Inter? Ho fiducia. Devo crescere!»

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez a segno oggi dopo Inter-Benevento terminata a San Siro, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della vittoria di oggi facendo riferimento al gol suo e quello di Romelu Lukaku. Poi l’attaccante ha parlato anche del rinnovo di contratto

GOL E RINNOVO – Lautaro Martinez dopo Inter-Benevento, ai microfoni di DAZN ha commentato la partita di oggi considerando anche il rinnovo di contratto imminente: «Oggi è stata una partita tosta nel primo tempo. Abbiamo trovato un gol in un fallo e dopo abbiamo gestito bene la partita. Nel secondo tempo abbiamo realizzato i gol sbagliati nel primo tempo, siamo contenti. La mia esultanza? Ho sbagliato gol più facili e ne ho fatto uno difficile! L’importante è la vittoria dell’Inter, il gruppo è unito e lavoriamo per dare il meglio. Io sono un’attaccante e devo fare gol, ogni tanto sbagliamo gol e migliorerò in questo. Devo crescere e dare il meglio per la squadra e il mister. Rinnovo con l’Inter fino al 2024? Stiamo lavorando per questo, sono contento. La società e il mister hanno fiducia in me».

CON LUKAKU – Lautaro Martinez ha commentato la prestazione del suo compagno di reparto e dei gol realizzati oggi: «Romelu è importante per noi, anche oggi ha dimostrato anche con un livello “basso” ha fatto comunque bene. Lavoriamo per questo e siamo contenti quando l’Inter vince».