Inter-Benevento 4-0, il tabellino della partita della 20ª giornata di Serie A

Inter-Benevento è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la ventesima giornata di Serie A 2020-2021.

IN SCIOLTEZZA – L’Inter non ha difficoltà, come all’andata, a battere il Benevento. Poker agevole per i nerazzurri al Meazza, favorito dall’autogol di Riccardo Improta in avvio. Nella ripresa si svegliano gli attaccanti, a secco in Serie A dal 3 gennaio: raddoppia Lautaro Martinez, poi doppietta di Romelu Lukaku. Ristabilite le distanze dal Milan (-2) e dalla Juventus (+5). Questo il tabellino di Inter-Benevento.

INTER-BENEVENTO 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (74′ de Vrij), Ranocchia, A. Bastoni; Hakimi, Barella (64′ Vidal), Eriksen, Gagliardini (80′ Sensi), Perisic; Lukaku (81′ Pinamonti), Lautaro Martinez (74′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Kolarov, Young, Darmian, Brozovic.

Allenatore: Cristian Stellini (Antonio Conte squalificato)

Benevento (5-3-2): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Caldirola (60′ Pastina), Improta (70′ Foulon); Ionita (70′ Tello), Viola (60′ Schiattarella), Hetemaj; Lapadula, Caprari (76′ R. Insigne).

In panchina: Manfredini, Lucatelli, Basit, Dabo, Di Serio, Masella, Iago Falque.

Allenatore: Filippo Inzaghi

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli (Longo – Raspollini; Gariglio; VAR Calvarese; A. VAR Galetto)

Gol: 7′ aut. Improta, 57′ Lautaro Martinez, 67′, 78′ Lukaku

Ammoniti: Caldirola, Depaoli (B)

Recupero: 0′ PT, 0′ ST