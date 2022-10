Lautaro Martinez: «Rigore? Importante avere fiducia! Prendiamo i 3 punti»

Lautaro Martinez è – senza alcun dubbio – il migliore in campo di Fiorentina-Inter. Al termine della partita del Franchi l’autore della doppietta si è fermato nella postazione di Inter TV.

L’UOMO COPERTINA – Lautaro Martinez festeggia per il 3-4 in Fiorentina-Inter: «Quello con lo Spezia mi era piaciuto da fuori area, oggi bellissimo. Era importante vincere per arrivare alla partita di mercoledì carichi e con fiducia, non meritavamo di perdere per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Siamo contenti, perché portiamo a Milano tre punti pesanti. Il rigore? L’importante è avere fiducia, ho preso il pallone e deciso di calciare forte. Per fortuna è entrata e abbiamo vinto la partita».