Lautaro Martinez: «Gol alla Milito, ma seguivo Falcao! Mondiale? Penso all’Inter»

Lautaro Martinez protagonista in Fiorentina-Inter 3-4 con una doppietta, si è detto soddisfatto per la vittoria, facendo un paragone con altri grandi ex attaccanti argentini del passato, uno di questi è Diego Milito, anche se il suo idolo da ragazzo era Radamel Falcao. Di seguito le sue parole su DAZN.

COME I GRANDI – Lautaro Martinez dopo Fiorentina-Inter terminata sul punteggio di 3-4, su DAZN ha parlato così: «È un momento importante per me e per la mia carriera, anche in vista del Mondiale. Sto curando ogni dettaglio e cerco di dimostrarlo in campo. Paragone con ex argentini? Sicuramente al Kun (Aguero, ndr), lui faceva queste sterzate, ma anche Diego Milito. Da quando ero piccolo seguivo Radamel Falcao, mi piaceva tanto il suo modo di giocare. Poi ho avuto la fortuna di giocare con Aguero e Milito e ho imparato molto da loro. Mi sento leader di questo grande club, sono già passati cinque anni. Do tutto per l’Inter, i compagni ti ascoltano e cerco sempre di dare una mano ai compagni e alla squadra per rendere felici i tifosi che sono sempre con noi. Lukaku manca non solo a me ma a tutta la squadra, speriamo di ritrovarlo a disposizione».

VERSO IL MONDIALE – Lautaro Martinez parla anche del Mondiale in Qatar: «Con la mentalità giusta affronti, oggi gioco per l’Inter e quello che faccio qui mi porterà al Mondiale. Se gioco con la testa di farsi male succede, quindi l’importante è giocare sempre con naturalezza».