Fiorentina-Inter, volano parole pesanti in campo. Valeri tra i motivi

All’ultimo respiro l’Inter trova la vittoria all’Artemio Franchi contro la Fiorentina grazie al gol di Mkhitaryan. 3-4, tanta determinazione e infinita cattiveria agonistica. Il post-partita non è stato però uno dei più tranquilli.

DISORDINI NEL POST-PARTITA – La partita tra Fiorentina e Inter non è finita nel migliore dei modi per l’arbitro Valeri. Le proteste sono state molte da parte della panchina viola. Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, ha parlato di disordini causati principalmente dalle scelte dell’arbitro. L’errore imputato a Valeri dai giocatori della Fiorentina è quello che vede coinvolti Dzeko e Milenkovic. Il difensore cerca l’anticipo mancando la palla e lasciando poi lo spazio all’attaccante interista per ripartire e segnare infine il definitivo 3-4 con Mkhitaryan. Oltre alla dubbia decisione su questo contatto, da sottolineare anche la mancata espulsione su Dimarco. Sono volate parole pesanti tra le panchine, ma i giocatori dell’Inter hanno abbandonato in conclusione la mischia per andare verso i propri tifosi e ringraziarli del solito contributo.