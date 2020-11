Lautaro Martinez: “Non giocato come preparato. Dobbiamo capire”

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Lautaro Martinez ha proseguito la serie di interviste nel post partita di Inter-Torino. Dopo il 4-2 in rimonta, chiuso dal suo gol all’89’, il giocatore si è fermato a parlare con Inter TV: ecco le sue dichiarazioni a caldo.

VITTORIA FONDAMENTALE – Lautaro Martinez dà il suo giudizio su Inter-Torino: «La prima sensazione è che siamo contenti per il secondo tempo. Il primo tempo non è stata una cosa bella per noi, perché non abbiamo giocato bene e abbiamo preso tantissime ripartenze. Non abbiamo giocato come avevamo preparato la partita, quindi dal primo tempo dobbiamo capire che cosa abbiamo fatto male per migliorare. E dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, con pazienza, con la palla, con voglia e con determinazione. Abbiamo fatto quattro gol, che non è facile. La reazione? Questo era importante oggi. Abbiamo dimostrato carattere, questo è importante: dobbiamo tenerlo, perché in settimana avremo una partita molto importante per noi. Dobbiamo vincere, perché siamo in casa: abbiamo bisogno di punti e dobbiamo dimostrare quello che abbiamo dimostrato nel secondo tempo».