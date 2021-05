Si conclude la lunga intervista di Lautaro Martinez a Sky. Nell’ultima parte l’attaccante dell’Inter parla del suo futuro e di cosa era successo un anno fa col Barcellona.

FUTURO – Lautaro Martinez si proietta sulla prossima stagione, e su cosa servirà migliorare: «In Italia non puoi spostare una partita, ma in Champions League dove giocano le squadre migliori è la qualità che manca la differenza. Dobbiamo fare meglio, perché è quello che fa la differenza secondo me. Io sono felice e molto contento di essere qua all’Inter, pure dopo questo scudetto. Era da tanto che non si vinceva, ora è un momento incredibile. Sono contento, come la mia famiglia, non posso pensare ad altro che non sia vivere qua. Poi vediamo cosa succede, le cose sulla clausola eccetera si risolvono con il mio procuratore e basta. Ho detto che ero stato vicino al Barcellona, perché era così. Avevo parlato con Lionel Messi, poi ho fatto una scelta di rimanere qua e non ho sbagliato».