Lautaro Martinez: “Dovevamo cambiare l’immagine, fatto! Valore gol…”

Lautaro Martinez è stato intervistato da Inter TV mezz’ora dopo la fine di Inter-Torino, posticipo che ha completato la trentaduesima giornata di Serie A. Queste le sue parole a caldo sulla partita vinta 3-1 questa sera al Meazza.

SVEGLIA NELLA RIPRESA – Lautaro Martinez parla a Inter TV dopo Inter-Torino: «Quanto desideravo questa rete? Veramente tanto, sono tante partite che non potevo fare gol. Però sembra che così lo posso fare. Siamo contenti per la vittoria e per questi tre punti. Per me ha un valore importante, perché come detto prima sono tante partite che non potevo fare gol. Oggi ho potuto e sono contento per questo, perché la squadra ha vinto e perché abbiamo dimostrato carattere e forza. Quanta voglia c’era di cambiare pagina? Tantissima! Sappiamo che abbiamo perso tanti punti e non abbiamo fatto bene. Dovevamo cambiare l’immagine e l’abbiamo fatto, abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario molto difficile che corre tanto. Siamo contenti perché siamo al secondo posto e abbiamo vinto oggi».