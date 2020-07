Statistiche Inter-Torino: gioco da Conte e 3-1. 20-6, Handanovic complica

Statistiche Inter-Torino: brutto inizio per i nerazzurri con il grave errore di Samir Handanovic (qui le pagelle), ma poi il gioco di Conte ha il sopravvento sui granata. Analizziamo la partita di questa sera con i dati numerici

STATISTICHE INTER-TORINO – I nerazzurri hanno un buon approccio alla partita, ma l’errore di Handanovic complica anche questo match. Il gioco di Conte, però, non è mai mancato e alla fine arrivano i tre punti. I dati sono nettamente a favore dei padroni di casa. Si pensi al possesso palla, al 62% per i milanesi.

TIRO AL BERSAGLIO – Al netto dell’errore del portiere, l’Inter sotto il profilo del gioco sembra avere saldamente in mano la gara. Sono addirittura 20 i tiri totali, di cui 11 in porta. Per il Torino, invece, sono solo 6 di cui 4 nello specchio.