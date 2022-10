Inzaghi: «Reazione al 3-4? Seduto! Vincere così grandissimo segnale»

Inzaghi ha appena concluso l’intervista del dopogara con Inter TV. Ecco come l’allenatore ha giudicato Fiorentina-Inter, l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A andato in scena questa sera al Franchi.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi al termine di Fiorentina-Inter: «Lautaro Martinez? Ha fatto una grande gara, ma è dal 13 agosto che sta giocando ad altissimi livelli. Se poi segna come nelle ultime tre gare meglio, ma come lui sono stati bravissimi tutti. Abbiamo vinto una partita molto importante. Cosa ho provato al 3-4? Subito mi sono seduto, in questo momento è difficile. Magari facevo cinquanta metri, poi ci veniva annullato il gol. Invece siamo stati bravissimi a crederci e vincere una partita importante. I gol subiti? Il primo è stato un rigore, il secondo un eurogol. Sul terzo dovevamo avere più attenzione, perché c’è stata una sponda. Chiaramente dovremo lavorare su alcuni dettagli molto importanti. Vedo la squadra bene, è buona. Ci prendiamo l’abbraccio finale, al di là dei tre punti è stato importantissimo. Adesso sappiamo che mercoledì abbiamo una partita fondamentale, sarebbe il raggiungimento di un ottavo di finale di grandissima importanza ma sappiamo che manca una vittoria per arrivare ai fatidici dieci punti. Ci siamo innervositi sul loro rigore, dovevamo essere più bravi: dopo mezz’ora in quel modo non dovevamo finire 1-2. Allo stesso tempo due volte raggiunti in un campo come Firenze e vincere è un grandissimo segnale».