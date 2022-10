Lautaro Martinez: «Cerco di imparare dai compagni vicini. Milito e Messi…»

Lautaro Martinez ha parlato subito dopo la fine di Fiorentina-Inter ai microfoni di Sky Sport. Autore di una grande doppietta il Toro, ormai in netta ripresa dopo il momento no. Belle parole anche per Milito

FONDAMENTALE − Lautaro Martinez apprezza il successo dei nerazzurri: «Questa vittoria vale tantissimo, abbiamo fatto un’ottima partita a livello di cattiveria e personalità. Loro sono squadra fisica che viene addosso. Quando attaccavano ci siamo abbassati difendendoci bene anche se dovevamo chiuderla prima. Ma questa vittoria è fondamentale. Ci siamo detti le cose in faccia, abbiamo fatto una riunione troppo importante. Tutti hanno parlato, così abbiamo fattor ripartire l’Inter».

MIGLIORAMENTI − Lautaro Martinez non vuole smettere di crescere: «Cerco di crescere e migliorare con i miei compagni. Edin fa tanto lavoro di assist, cerco ogni giorno di dare il meglio e di imparare anche dai compagni che ho accanto. Mi servirà tanto anche per giocare con Messi in Nazionale, il migliore al mondo. Lui è stato importantissimo nella mia carriera, trovarlo in Nazionale. Sono quei giocatori che fanno giocate fantastiche, ognuno deve essere preparato. Milito? Ci sentiamo spesso, lui molto importante per me sia al Racing che all’Inter. Lo ringrazio ogni giorno che lo vedo, mi ha dato sempre fiducia rimanendo dietro a me. In questi giorni andremo a cena. Nico Gonzalez? Mi ha detto che ha sentito un indurimento, spero non sia niente di grave. Ci servirà in Nazionale».