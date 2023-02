Inzaghi: «Primo tempo non da Inter. Mangiato gap Champions League!»

Simone ha parlato dopo Bologna-Inter, match perso dai nerazzurri 0-1, ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha cercato di dare una spiegazione alla settima sconfitta in campionato

LA PRESTAZIONE − Inzaghi analizza la sconfitta: «Abbiamo approcciato male. Insufficiente il primo tempo, non da Inter. Nella ripresa nel momento migliore abbiamo preso un gol da non poter prendere. Siamo arrabbiati. Ok gli infortuni e la stanchezza, ma dovevamo fare di più! Bisogna cercare le motivazioni ogni due-tre giorni, in queste gare serve fare di più. Bisogna fare di più, nel primo tempo non si è vista la migliore Inter. In casa abbiamo un ottimo cammino, mentre in trasferta non è da Inter. Abbiamo analizzato la cosa, lo scorso anno facevamo meglio. Ci siamo mangiati il vantaggio che avevamo con le altre per la Champions League. Ora 14 partite da non sbagliare».

MODULO − Inzaghi dribbla la domanda sul cambio modulo: «Il primo tempo è stato insufficiente. Avevamo la strategia di portare avanti i nostri quinti sui loro terzini. Noi volevamo togliere il loro gioco dentro, perché era una squadra in salute. Nella ripresa, con un gol nelle azioni create si sarebbe parlato di altro. Ma dobbiamo fare meglio».

SVOLTARE − Inzaghi sulla scarsa continuità: «Bisogna tenere la concentrazione sempre, siamo l’Inter e sappiamo che dobbiamo fare meglio. Anche le altre giocano sempre. Secondo tempo meglio, ma con più di precisione si sarebbe parlato di altro. Nel primo tempo, non abbiamo messo nulla. Serve fare di più».