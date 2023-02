Thiago Motta: «Questa la vittoria più bella al Bologna! Frutto di tanto lavoro»

Thiago Motta dopo Bologna-Inter terminata sul punteggio di 1-0 in un’intervista su DAZN ha parlato della vittoria maturata in casa e dei suoi giocatori in fiducia.

DIVERTIMENTO – Thiago Motta dopo Bologna-Inter ha parlato così su DAZN: «Questa è la vittoria più bella perché è l’ultima. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio per avere emozioni come quelle di questa partita. Pensiamo a recuperare e alla prossima partita. Abbiamo gestito bene i momenti considerando la grande squadra che avevamo contro. I ragazzi in campo sono i protagonisti, ma insieme a loro anche i nostri tifosi che sono rimasti allo stadio. Questo mi riempie molto di orgoglio vedere questa simbiosi. I ragazzi hanno fiducia e noi ci divertiamo da fuori. Questo è frutto di tante ore di lavoro sul campo, ma anche in sala video. La partita persa 6-1 per un tratto abbiamo giocato molto bene, poi però abbiamo perso il filo della partita. Una squadra deve avere un punto forte e noi vogliamo competere in Serie A in maniera equilibrata. Quando abbiamo la palla dobbiamo utilizzarla bene con la testa e capire il momento di attaccare veloce o mantenere il possesso, pensando di squilibrare la squadra avversaria. I ragazzi mi seguono perché sanno che io sarei il primo a buttarmi nel fuoco per loro, questa è una grandissima soddisfazione. L’Europa? Penso solo a questa vittoria! (ride, ndr)».