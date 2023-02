Moviola Bologna-Inter: Orsato stavolta fa giustizia in 3′ su ‘rigore’ e gol

Bologna-Inter ha avuto Orsato come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Schio, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Orsato voto 7. A differenza di quella volta contro la Juventus stavolta l’Inter non può nemmeno prendersela con l’arbitro per la sconfitta. Al 12′ tiro di Lewis Ferguson, respinta di Matteo Darmian prima col piede e poi col braccio: non punibile, tocca prima un’altra parte del corpo e da regolamento il movimento è giudicato congruo. L’azione prosegue, calcia Musa Barrow e Nicolas Dominguez si scansa per evitare il pallone che entra. L’argentino è in fuorigioco ed è sulla linea di visuale di André Onana, doveroso considerarlo attivo. Ci vogliono tre minuti per annullare il gol, Orsato richiamato al VAR riguarda prima il possibile rigore e poi la posizione prendendo la decisione corretta. Cade Lautaro Martinez al 25′ in area, ma troppo poco nonostante il tocco di Jhon Lucumì: pensi a restare di più in piedi. Al 42′ contatto fra Denzel Dumfries e Barrow in area Inter, non c’è nulla. Ammonito Stefan de Vrij nel recupero per un’ostruzione su Lewis Ferguson, gli costa il cambio.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, SECONDO TEMPO – Il giallo lo prende Denzel Dumfries al 63′, per un intervento su Roberto Soriano. Anche qui Simone Inzaghi non attende e lo sostituisce pochi minuti dopo. Regolare il gol partita del Bologna, sul lancio di Jerdy Schouten è Francesco Acerbi a tenere in gioco (di molto) Riccardo Orsolini, il quale stoppa regolarmente di petto. L’unico ammonito rossoblù (nel primo tempo i padroni di casa commettono un solo fallo) è Dominguez, all’86’ per scivolata su Valentin Carboni. Sei i minuti di recupero alla fine.