Thiago Motta: «Godiamoci questa vittoria! Fatta grandissima partita»

Thiago Motta ha parlato nel post-partita di Bologna-Inter, match terminato con il punteggio di 1-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

SIMBIOSI – Queste le parole di Thiago Motta: «La simbiosi che esiste fra la gente e la squadra è fantastica. Vedere che rimangono con la pioggia per cantare con i ragazzi che hanno fatto una buonissima prestazione. Abbiamo giocato bene, abbiamo attaccato ed avuto equilibrio che ci vuole contro una squadra come l’Inter. In difesa non gli abbiamo permesso di creare superiorità. Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Tutto il gruppo è in un momento buono, raccoglie il lavoro quotidiano. Si stanno impegnando al massimo, anche con il sorriso ed entusiasmo. Dobbiamo sfruttare il nostro momento e fare delle partite come oggi. Con grande equilibrio, con grande comunicazione dentro al campo per capire quando attaccare e quando soffrire insieme. Oggi è la prova che i ragazzi stanno crescendo molto».

MOMENTO – Thiago Motta parla di Schouten ed Orsolini: «Schouten? Lui come gli altri come Riccardo (Orsolini,ndr). Lui sa che hanno libertà in mezzo al campo, di capire cosa fare in determinate situazioni. Schouten da un periodo si sta allenando bene tutti i giorni. Sappiamo il livello che ha, soprattutto nel nostro possesso. Da equilibrio, oggi ha fatto bene la fase difensiva cercando di chiudere gli spazi. Ha interpretato bene il momento di andare a pressare Brozovic. Raccoglie il lavoro che ha fatto lui. Conosciamo la qualità ed il livello del giocatore, importante per noi come per tutti gli altri. Siamo contenti di tutti, oggi collettivamente hanno fatto una grandissima partita».

SEGRETO – Thiago Motta parla del segreto della sua squadra: «Sicuramente un qualcosa di importante è l’impegno insieme al sorriso, così si lavora più facilmente. Ma solo impegno non funziona, nemmeno solo sorriso. Ho la fortuna di allenare un gruppo fantastico, danno tutto durante la settimana. Vedere tutti giocare divertendosi in campo per noi è un orgoglio. Oggi abbiamo giocato contro una grandissima squadra ed abbiamo fatto una grandissima squadra contro una vittoria. Dobbiamo goderci questa vittoria, e da domani pensiamo alla prossima contro il Torino».