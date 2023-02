Inzaghi: «Molto arrabbiati per questo KO. Fare meglio tutti, io in primis»

Per Inzaghi analisi di Bologna-Inter anche al canale tematico ufficiale della società. L’allenatore, a Inter TV, ha dato un giudizio della partita e delle difficoltà viste al Dall’Ara.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi valuta Bologna-Inter: «La analizzo che chiaramente è un KO che non ci soddisfa. Primo tempo insufficiente, nel secondo abbiamo fatto meglio. Nel momento migliore nostro, dove avevamo preso il predominio del campo e creato qualcosa, abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere. Dobbiamo fare di più, nonostante le assenze e le partite ravvicinate, soprattutto lontano da San Siro. Adesso il nostro focus dev’essere su questa partita e non sulle altre: siamo molto arrabbiati per questo KO che volevamo evitare. Dovevamo fare di meglio tutti, in primis io che sono l’allenatore. Si lavorerà sul fatto di gestire meglio le partite e i singoli momenti, perché ne alterniamo alcuni ottimi ad altri meno buoni».