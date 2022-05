Inzaghi: «Orgoglioso di questa Inter. Per lo scudetto daremo il massimo!»

Inzaghi ha parlato in conferenza dopo la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Ecco le parole dalla sala stampa dell’Olimpico.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Juventus-Inter.

Quanta fiducia c’è per queste ultime giornate?

Sappiamo che abbiamo queste ultime due partite e faremo il massimo, vedremo quello che succederà da domani mattina ci penseremo intensamente. Adesso è giusto godersi questa vittoria che si aggiunge alla Supercoppa Italiana vinta quattro mesi fa. Mi fa piacere essere l’allenatore di questi due trofei, però il grosso merito va alla squadra che è rimasta concentrata, vincendo meritatamente contro una squadra come la Juventus.

Quanto è importante un giocatore come Calhanoglu

Calhanoglu è un giocatore importantissimi però fare qualche nome sarebbe riduttivo. È un gruppo che ha vinto dei trofei che mancavano ad tanti anni, possiamo fare ancora di più perché mancano dieci giorni. È da luglio che lavoriamo e che non molliamo. Il doppio confronto con il Liverpool ci è costato qualche punto però preferisco aver perso che essere fuori dalla Champions League a novembre.

Chi è entrato ha fatto bene, questa voglia è sicuramente un’ottima base di partenza

Io penso che per vincere se non hai un gruppo non arrivi mai, perché due volte e due finali contro la Juventus, Coppa Italia, Milan per lo scudetto, se non hai una base come questa non vinci trofei. Sono stati bravissimi chi ha giocato e chi è subentrato. Anche chi non è riuscito a subentrare come Ranocchia, Gagliardini, Gosens, Caicedo e ne dimentico qualcuno.

Inter a più facce, c’è stata una grinta in più, cosa ha detto alla squadra dopo il primo tempo?

Ho semplicemente detto alla squadra che ci dovevamo credere, la Juventus poi è passata a cinque e c’erano problemi con i crampi. Ci sono giocatori evoluti.