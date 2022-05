De Vrij: «Ci abbiamo creduto fino all’ultimo! Sapevamo una cosa»

Stefan de Vrij esulta dopo il fischio finale di Juventus-Inter, che vale la vittoria della Coppa Italia per i nerazzurri. Ecco le parole del difensore olandese ai microfoni di Sky Sport.

FELICITÀ – Stefan de Vrij è felicissimo per la vittoria della Coppa Italia con l’Inter. E racconta le emozioni della finale contro la Juventus, vinta dopo i tempi supplementari: «Tantissima soddisfazione, più sul campo perché siamo rimasti in campo tanti per festeggiare. Stasera c’è stato tanto spirito, ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta. Abbiamo sofferto nel primo tempo, poi ci hanno rimontato. Ci siamo rialzati e abbiamo ripreso la partita in mano».