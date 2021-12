Inzaghi: «Inter ottima, abbiamo dei margini! Potevamo fare altri gol»

Inzaghi ha commentato Roma-Inter nel post partita di Inter TV. Ecco come il tecnico si è espresso sulla gara dell’Olimpico, valida per la sedicesima giornata di Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla nel post partita di Roma-Inter: «Sono contento, i ragazzi sono stati bravissimi. Vincere qui non è mai facile, ci siamo arrivati preparandola in due giorni e mezzo con una squadra molto ordinata che sapeva quello che voleva in campo. Denzel Dumfries? Io penso che è un ragazzo che sta facendo molto bene. Lo sto alternando con Matteo Darmian che ora è venuto a mancare, sta giocando con continuità e sono contento per come si applica. Chiaramente stasera abbiamo fatto un’ottima partita: non era semplice, abbiamo ancora dei margini di crescita. Nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di fare qualche altro gol, però ai ragazzi c’è da fare i complimenti e continuare così. Da mezzanotte saremo con la testa a Madrid, abbiamo un altro viaggio e un’altra trasferta bella da fare».