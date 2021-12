Inzaghi: «Vittoria che dà autostima! Che fortuna allenare questi giocatori»

Inzaghi dopo Roma-Inter 0-3 si è complimentato con la sua squadra evidenziando l’ottimo momento della squadra. Di seguito le sue parole su DAZN.

GRANDE PRESTAZIONE – Inzaghi dopo Roma-Inter, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo giocato bene questa sera, affrontavamo una squadra che aveva perso solo il derby in casa. Vincere a Roma in questa maniera ci dà tantissima autostima. C’è tanta strada davanti però è un bellissimo segnale, i nostri tifosi che sono venuti fin qui saranno contenti. Bastoni come se fosse un attaccante? Ho la fortuna di allenare giocatori importanti, anche D’Ambrosio e Skriniar hanno fatto queste partite nonostante le assenze. Nelle ultime cinque partite non ho avuto tanti giocatori a disposizione. Anche la Roma aveva sicuramente delle assenze. Adesso vediamo come sta Correa, avevo Lautaro Martinez che non stava benissimo, vediamo se riuscirà a recuperare per martedì. Stasera non è entrato Gagliardini in campo che tre giorni fa è stato il migliore, però devo cercare di alternare e di coinvolgere tutti. Ho questa grandissima risorsa e di volta in volta devo utilizzare i migliori. Divertiamo con il nostro gioco? Anche con la Lazio abbiamo dimostrato di saper giocare bene, adesso ho la fortuna di allenare questa grandissima squadra e non ci siamo abbattuti nonostante la perdita di grandissimi giocatori. Ora di partita in partita stiamo crescendo, però quando eravamo a dieci punti di distanza ero sereno».

ALL’OLIMPICO – Inzaghi parla del suo ritorno all’Olimpico, avversario, da anni, della Roma: «Tornare all’Olimpico per me non è mai banale, è sempre qualcosa di particolare però in questa partita ero concentratissimo perché ne avevamo bisogno. In casa la Roma aveva perso solo il derby e nonostante le assenze aveva un undici competitivo. I ragazzi sono straordinari perché seguono sempre me e il mio staff nel migliore dei modi».