Costacurta: «Inter, Lazio gara decisiva. Nerazzurri come due top d’Europa»

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport nel pre Napoli-Atalanta, ha commentato la gara tra Roma e Inter finita 0-3 per i nerazzurri

IMPRESSIONANTE − Costacurta stupito dal gioco dell’Inter: «C’è una data, la partita contro la Lazio. L’Inter dominò nel primo tempo, poi giocò male con la sceneggiata sul gol con Federico Dimarco a terra. Lì si sono riuniti, compattandosi e non perdendo mai più ottenendo otto risultati utili in campionato. A me fa impressione la loro facilità di arrivare nell’area avversaria. I nerazzurri sembrano il Manchester City o il Bayern Monaco, ovvero come le grandi d’Europa».