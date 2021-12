Inzaghi a Inter-News: «Dumfries? Sta crescendo molto, va oltre i problemi»

Per Inzaghi conferenza dopo il 4-0 al Cagliari che ha portato l’Inter al primo posto in classifica. Ecco le sue risposte all’analisi dei giornalisti presenti in sala stampa al Meazza.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Cagliari.

Aveva il timore di qualcosa prima della partita?

Non c’è presunzione, io penso che la squadra stia giocando molto bene. Penso che stasera era una partita da prendere nel modo giusto, perché nel weekend altre squadre dopo le coppe avevano sofferto, era una partita che temevo. Ho parlato coi ragazzi stamattina, sono molto soddisfatto. Siamo in testa alla classifica ma conta poco, conta la nostra crescita e vogliamo continuare in questo modo.

La continuità di Calhanoglu può essere un punto di svolta?

Io penso che ero stato chiaro dall’inizio, è un giocatore che abbiamo voluto sia io sia la società con tutte le nostre forze. È un giocatore di quantità e qualità, si è inserito al meglio, ha avuto una squadra e uno staff che l’ha accolto nel migliore dei modi. Sta andando molto bene, insieme ai suoi compagni deve continuare così a lavorare come sta facendo durante la settimana, in quelle poche volte che riusciamo ad allenarci nel modo giusto.

Domanda di Inter-News.it a Inzaghi: su cosa ha lavorato su Dumfries?

Ci abbiamo lavorato, insieme al mio staff. È un ragazzo che vuole capire, è interessato a tutte le cose. Secondo me è in grande crescita, è un giocatore che va sopra anche al dolore e se ha qualche problema non dice niente. Anche a Madrid aveva fatto un gran primo tempo, in una partita europea, però l’ho visto che faceva qualche allungamento al polpaccio e l’ho tolto perché avevo paura. Devo cercare di gestirlo, perché da un mese non abbiamo Darmian. In queste partite Dumfries ha fatto molto bene, è un giocatore in grande crescita.

Sanchez ha aspettato il suo momento, è stato paziente. Qual è l’importanza di questo gol per la sua fiducia?

Sanchez è stato bravissimo, è un professionista grandissimo che lavora molto bene durante la settimana. Morde il freno, ogni allenamento cerca di dimostrarmi che vuole più spazio. Oggi l’ha avuto e ha fatto un gol importantissimo, perché la partita era ancora aperta. Sono molto soddisfatto, quando l’ho chiamato in causa si può far trovare pronto. Ma tutti sappiamo che tipo di giocatore è Sanchez, ti può far vincere le partite da un momento all’altro.