Matri: «Inter centrocampo di qualità e quantità, tra i migliori in Serie A!»

Matri dopo la vittoria dell’Inter in casa contro il Cagliari, su DAZN in qualità di opinionista ha detto la sua riguardo la partita.

IL COMMENTO – Matri parla così di Inter-Cagliari dopo la vittoria dei nerazzurri per 4-0: «Inter centrocampo completo di qualità e quantità, ed è uno dei migliori del nostro campionato. Per assurdo come Barella, che è quello un po’ di quantità, abbia fatto più assist di tutti nel nostro campionato».

DELUSIONE – Matri conclude commentando la delusione del tecnico rossoblù: «Mazzarri visibilmente deluso, quest’anno non si è ancora visto l’atteggiamento che ha portato l’anno scorso a salvarsi, queste prestazioni stanno diventando una costante».