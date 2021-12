Dumfries dopo Inter-Cagliari: «Questa è la risposta che volevamo!»

Dumfries nettamente tra i migliori nella vittoria dell’Inter sul Cagliari (qui le pagelle). Ulteriore conferma per l’esterno olandese che, attraverso i propri social, commenta il successo di San Siro.

TORNANTE – In Inter-Cagliari abbiamo potuto finalmente ammirare un Denzel Dumfries assolutamente immarcabile sulla fascia destra. L’olandese conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane con una prestazione maiuscola contro la squadra di Walter Mazzarri. Attraverso il proprio profilo Twitter, l’esterno, che si era anche procurato un calcio di rigore nel primo tempo, commenta così il match: “Porta inviolata, quattro gol, tre punti: questa è la risposta che volevamo mostrare!”. Una vittoria che porta la squadra di Simone Inzaghi al primo posto in classifica con quaranta punti e infonde ulteriore fiducia nei propri mezzi al classe ’96. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Clean sheet, four goals, three points – this is the response we wanted to show! ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/UVUuKrJAO8

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) December 12, 2021