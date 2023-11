Inzaghi: «Inter favorita? Presto per i bilanci! Ora i recuperi»

Inzaghi in sala stampa dopo Inter-Frosinone 2-0. Per l’allenatore ci sarà adesso una sosta con tanti giocatori in nazionale, ma da affrontare prima in classifica in Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Frosinone.

In cosa l’Inter può avere ancora miglioramenti?

Abbiamo fatto queste partite da sosta a sosta vincendole e facendole nel migliore dei modi. Dal 13 luglio abbiamo fatto bene, ho un grande gruppo. Dobbiamo cercare di recuperare dei giocatori importanti, per Pavard ci vuole ancora un po’ di tempo mentre Cuadrado cerchiamo di recuperarlo. Asllani stasera non c’era, ma credo che dopo la sosta tornerà. Dobbiamo lavorare per recuperarli.

C’è qualcosa in cui l’Inter l’ha stupita?

La concentrazione, come lavorano e la voglia che hanno di stare insieme. È un bellissimo gruppo, accettano con serenità le decisioni mie e del mio staff. Devono continuare in questo modo, facendo prestazioni come queste ultime sei partite. Abbiamo visto prima della sosta squadre favorite perdere punti, stasera era importante per noi proseguire il nostro cammino contro una squadra organizzata che ci ha creato difficoltà.

Per Inzaghi quanta percentuale di scudetto vale Juventus-Inter?

Adesso, alla tredicesima giornata, non siamo ancora a un terzo di campionato. Sappiamo cosa rappresenta per la nostra società e i nostri tifosi, dopo la sosta si affronteranno le prime sei in classifica. Dobbiamo lavorare nel migliore dei modi, con tanti giocatori che andranno alla sosta.

Inter favorita per vincere come dice Allegri o no come dice Marotta?

Io ascolto quello che dicono. Marotta ha tantissima esperienza, più di tanti noi: quello che auguro alla mia squadra è fare più partite possibili, come è stato l’anno scorso. Poi il campo dirà chi andrà più lontano, sappiamo che tutte le squadre affronteranno nel loro percorso delle difficoltà e lì dovremo essere bravi tutti quanti.

Si può dire che in questo momento sia solo la Juventus la rivale, visto il distacco da Milan e Napoli? Acerbi e Darmian esempio per tutti.



Sì, hanno fatto un’ottima gara, però parlare di singoli dopo un inizio con queste sedici partite mi sembra riduttivo. Stanno facendo tutti bene, da chi subentra che è più importante di chi comincia a chi gioca titolare. Stasera, a Salisburgo e con la Roma i subentrati sono stati molto importanti, dobbiamo continuare così. Poi siamo alla tredicesima giornata, Inter e Juventus sono prima e seconda ma dobbiamo lavorare ancora prima di fare bilanci.