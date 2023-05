Inzaghi: «Inter, contento per la vittoria! C’è ancora da pedalare»

Inzaghi è tornato a parlare della straordinaria vittoria dell’Inter contro il Verona in un’intervista rilasciata a Rai Radio 1. Il tecnico nerazzurro indica la via per questo finale di stagione.

VITTORIA INCREDIBILE – Simone Inzaghi è soddisfatto per la prestazione e la vittoria dell’Inter contro il Verona, sa che questa è la strada giusta per concludere al meglio la stagione, ma c’è ancora tanta strada da percorrere: «Sono molto contento di questa vittoria, però sappiamo che in campionato dobbiamo ancora pedalare e il calendario non è dei migliori. Con questa aggressività e determinazione siamo sulla buona strada».