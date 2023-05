Ordine: «Inter recuperato smalto. Il Milan può far entrare Origi, loro Dzeko»

In vista della semifinale di Champions League fra Inter e Milan, Ordine evidenzia alcune differenze di rosa fra le due squadre. Di seguito le dichiarazioni del giornalista intervenuto su Radio 24.

DIFFERENZA – Franco Ordine sembra essere preoccupato dalle potenzialità della rosa dell’Inter rispetto a quella del Milan. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista afferma: «Nessuno riesce a capire un elemento fondamentale della Champions League. Non dipende da quanto fatto prima o da quello che si farà dopo. Dipende solo ed esclusivamente da come sei messo in quella settimana e in quei giorni della partita. Il Milan, obiettivamente, ha raggiunto il picco tra il 2 aprile con quattro gol a Napoli e il secondo viaggio a metà aprile. Pur dando per scontato che il Milan della prima partita di Champions League contro l’Inter non sarà quello di ieri sera, ma dal punto di vista calcistico la salute conta. Prima ci si chiedeva se l’Inter sbagliava tante occasioni fosse colpa di Simone Inzaghi. Adesso i 12 gol in tre partite dei nerazzurri ti danno l’idea che hanno recuperato lo smalto nella mira che prima non avevano. Sarà una differenza se l’Inter parte con Lautaro Martinez e Lukaku e, poi, entra Dzeko mentre il Milan ha Giroud e poi entra, eventualmente, Origi».