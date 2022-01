Inzaghi: «Appuntamento col presidente sul mercato! L’Inter non molla mai»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza post partita di Inter-Venezia 2-1, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Queste le sue risposte in sala stampa coi giornalisti presenti al Meazza.

Si è vista stanchezza per l’Inter?

Abbiamo giocato contro Lazio, Atalanta e due partite da centoventi minuti: è normale che la squadra sia stanca. Più a livello mentale che fisico, perché i dati delle ultime partite sono confortanti. Adesso stacchiamo fino a mercoledì, poi cercheremo di allenarci nel migliore dei modi. A parte i sudamericani e gli italiani, che avranno uno stage, da mercoledì gli altri saranno qui per allenarsi.

L’Inter è la squadra che ha conquistato più punti da situazione di svantaggio, più i gol contro Empoli e Juventus: non è un caso.

Io penso che sia sinonimo di grande squadra, di non mollare mai. Avevo detto ai ragazzi che sarebbe stato difficile trovare il gol e fare il nostro calcio su un campo ingiocabile, ma siamo stati bravi. Poi un complimento ai cinque subentrati, che ci hanno dato una grandissima mano.

Inzaghi, ha sempre detto che lavorate in sinergia sul mercato. Dopo l’infortunio di Correa arriverà un’altra punta?

Per quanto riguarda il mercato ci eravamo dati appuntamento col presidente dopo la partita col Venezia. Domani avremo un incontro e dovremo valutare bene tutto quanto: sappiamo che ci aspetta un tour de force, che abbiamo avuto un infortunio e abbiamo bisogno di fare valutazioni ben attente. Ma ho la fortuna di avere il presidente qua e la società presente ogni giorno: cercheremo di fare nel migliore dei modi.

Cosa si aspetta Inzaghi dalle tre partite dopo la sosta?

Che faremo delle grandi gare. Saranno partite tutte difficili, però io penso che ci siamo lasciati alle spalle Lazio, Juventus e Atalanta che erano altrettanto difficilissime. Abbiamo visto che contro Empoli e Venezia è stato difficile, poi oltre a Milan, Napoli e Liverpool ci sarà la Roma in Coppa Italia. Bisognerà prepararci nel migliore dei modi.

Inzaghi è preoccupato dalle difficoltà delle ultime due partite?

Mi preoccupa perché abbiamo preso un gol, contro Empoli e Venezia, che negli ultimi due mesi non avevamo mai preso. Un po’ di disattenzione in tutti i reparti con le distanze, ma bisogna porre rimedio al campo di San Siro: in questo momento, dalla ripresa del campionato con la Lazio, è diventato un problema giocare. Va fatto sistemare al più presto, per lo spettacolo, sia per l’Inter sia per il Milan.