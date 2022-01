Dzeko: «Gol al 90′? Ci crediamo! Inzaghi ha capito che potevo risolverla»

Dzeko ha parlato a Inter TV nel post partita del match di Serie A contro il Venezia. Ecco come il giocatore, decisivo col gol al 90′, ha commentato l’ultimo incontro prima della sosta per le nazionali, col campionato che riprenderà col derby.

ALL’ULTIMO! – Edin Dzeko giudica Inter-Venezia: «Il gol? Ci voleva, dopo un po’ di tempo che non avevo fatto gol. Sicuramente non rimpiango niente, anche perché questo è arrivato al momento giusto per la squadra: è quello che conta di più. Le reti all’ultimo? Vuol dire che non molliamo mai. Abbiamo carattere e personalità di crederci fino alla fine, non è facile vincere sempre 3-0 e giocare bene. Anche quando giochi meno bene devi portarla a casa, come fatto oggi: dopo due volte centoventi minuti e l’Atalanta a Bergamo eravamo un po’ stanchi, poi il campo non ci aiuta. Però, quando la porti a casa, tutto il resto non è più importante».

SCELTA CHIAVE – Dzeko vede meriti di Simone Inzaghi sul suo gol: «Il mister ha giocato a calcio, sicuramente capisce queste cose e che uno come me può risolverla alla fine come oggi. Non è la prima volta che faccio gol all’ultimo minuto, per noi attaccanti anche quando non giochi bene basta una palla per risolverla. Oggi non era una partita facile, perché loro difendevano tutti dietro e il campo non ci ha aiutato. La sosta viene al momento giusto, anche perché abbiamo fatto due volte centoventi minuti. Poi c’erano tre scontri diretti, partite sempre difficili, però alla fine ce l’abbiamo fatta. Non è importante risolverla sempre all’ultimo, come dicevo prima non è facile essere al top. Queste con le piccole devi portarle a casa, vero che eravamo stanchi ma ci sta dopo tanti impegni vicini. Abbiamo due settimane per riposarci e riprenderci, poi il derby con altre partite non facili».