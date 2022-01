Dumfries decisivo anche in Inter-Venezia: «Grande battaglia, ora il derby!»

Dumfries entra nella ripresa e firma l’assist per il gol decisivo di Dzeko in Inter-Venezia (vedi articolo). L’esterno, attraverso i propri social, esulta per questa vittoria e guarda già al derby.

TRE PUNTI! – Denzel Dumfries sempre più protagonista in nerazzurro. L’esterno olandese è entrato nel secondo tempo della sfida tra Inter e Venezia e ha piazzato l’assist decisivo per la rete della vittoria realizzata da Edin Dzeko di testa. Dopo un inizio complicato, il classe ’96 si sta imponendo sulla fascia destra di Simone Inzaghi a suon di gol e assistenze per i compagni. Sui propri social, il numero due dell’Inter ha commentato: “Oggi grande battaglia! Grandi 3 punti per noi! Non vedo l’ora che arrivi il derby”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Big battle today! Massive 3 points for us! Looking forward to the derby ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/MHHaXWrCj5 — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) January 22, 2022

Fonte: Twitter – Denzel Dumfries