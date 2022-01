Zenga: «Inter, vittorie al fotofinish? Non un caso. È un marchio di Inzaghi»

Walter Zenga, presente negli studi di Sky Sport nel prepartita di Lazio-Atalanta, ha commentato anche la vittoria dell’Inter contro il Venezia nel finale di gara. Per l’ex Uomo Ragno non si tratta di un caso ma di un marchio di fabbrica targato Inzaghi

MARCHIO − Zenga commenta le reti al fotofinish dell’Inter: «Non è un caso che l’Inter abbia trovato la vittoria all’ultimo nelle recenti partite. Nove volte quest’anno in gol dal 85′ e non so quante volte la Lazio di Simone Inzaghi ha fatto gol così. Caicedo ha fatto la fortuna di Inzaghi, è un marchio di fabbrica di Inzaghi. Giochi ancora aperti per lo scudetto, siamo ancora a gennaio».