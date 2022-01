Statistiche Inter-Venezia: dominio nerazzurro con la palla, 24 tiri per 2 gol!

Statistiche Inter-Venezia: i nerazzurri di Inzaghi vincono col punteggio di 2-1 in rimonta (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-VENEZIA – L’Inter supera il Venezia per 2-1, con i gol di Nicolò Barella e Edin Dzeko che ribaltano il vantaggio realizzato da Thomas Henry. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con uno schiacciante 70%. Ai padroni di casa servono ben 24 i tiri, di cui 12 in porta, per trovare le 2 reti che piegano la resistenza dei lagunari, che invece concludono solo 3 volte, tutte e 3 nello specchio.

ALTRI DATI – I giocatori interisti battono 6 calci d’angolo, nessuno quelli allenati da Paolo Zanetti. Pescati 2 volte in fuorigioco gli uomini di Simone Inzaghi, 1 sola volta gli avversari. Partita poco fallosa che si conclude con 13 infrazioni commesse a 9.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 53 punti in classifica dopo 22 turni di Serie A, con 16 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta.