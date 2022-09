Hejda: «Noi a specchio con l’Inter, ma l’esperimento non ha funzionato!»

Hejda, difensore del Viktoria Plzen, dopo la sconfitta in UEFA Champions League contro l’Inter, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della formazione.

DIFESA A TRE – Lukas Hejda parla dei primi minuti di partita contro l’Inter: «Noi a specchio? Non abbiamo sperimentato appieno questo sistema. L’Inter gioca così quindi abbiamo pensato di provare a giocare uno contro uno, ma non ha funzionato. I primi venti minuti di partita nono sono andati bene per noi che non siamo mai entrati in partita. Dopo ci siamo riorganizzati e l’Inter si è tirata un po’ indietro aspettando le occasioni per ripartire».

Fonte: fcviktoria.cz