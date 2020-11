Hazard: “Tre punti importantissimi! Bello segnare. Ecco cosa mi serve”

Eden Hazard sprizza gioia al termine di Inter-Real Madrid. Ecco le parole del belga al sito della UEFA.

CONTINUARE – Eden Hazard ha firmato il vantaggio del Real Madrid sull’Inter, trasformando il rigore al 6′. Una grande gioia per il belga, che si sta lasciando alle spalle i diversi problemi che finora hanno afflitto la sua carriera in Spagna. Ecco le sue parole: «La squadra ha fatto un ottimo prestazione per assicurarci tre punti molto importanti. Restano due gare da vincere nel girone ora, e ci servono tutti i punti che possiamo ottenere. Segnare è importante per me, ma non quanto vincere. Mi servono più partite, più tempo di gioco, per costruirmi la fiducia e concentrazione, ma stasera ho giocato bene».

