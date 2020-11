Handanovic: “Il Real Madrid ha vinto per errori nostri. Situazione…”

Condividi questo articolo

Samir Handanovic

Handanovic ha parlato nell’intervista all’UEFA durante il post partita di Inter-Real Madrid. Ecco come si è espresso il giocatore nerazzurro, in campo nel disastroso 0-2 che segna quasi la certa eliminazione dalla Champions League.



TUTTO MALE – Samir Handanovic parla dopo Inter-Real Madrid con l’UEFA: «È una partita che si è messa male con il rigore e con l’espulsione. Noi ce l’abbiamo messa tutta, provando anche rischiando di fare qualcosa e di metterli in difficoltà. Poi, quando siamo rimasti senza un uomo, è stato più difficile. Purtroppo facciamo errori e veniamo puniti: il Real Madrid ha vinto per errori nostri. Noi, anche dopo l’espulsione, abbiamo provato a giocare ma un uomo in meno si sente. Soprattutto contro squadre che sanno gestire la palla e ci fanno gestire energie non è facile. Ci abbiamo provato. C’è ancora speranza, però la situazione non è delle migliori».